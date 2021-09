Les deux anciens collègues ne partiront certainement pas en vacances ensemble. Dans une interview au journal L'Equipe, Hervé Mathoux a chargé Pierre Ménès. Associés à l'époque dans le Canal Football Club, le second a quitté la chaîne après la diffusion du documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis journaliste". Dans ce docu, Pierre Ménès a été accusé d'agressions sexuelles et de comportement sexiste. Il s'était d'ailleurs plaint du manque de soutien qu'il avait reçu de la part de l'animateur.

"Pierre reste clivant dans son absence: certains s'en réjouissent, d'autres s'en plaignent. On avait déjà vécu quasiment une saison sans lui quand il avait été malade, on a terminé la saison dernière sans lui, on s'y est habitué" commence Hervé Mathoux. "Je n’ai même pas envie de lui en vouloir. Il a été déboussolé par tout ce qui lui est arrivé et il en a perdu sa lucidité. Il sait que j’étais avec lui lorsqu’il était malade mais il sait aussi que sa manière de se comporter avec les gens, et pas seulement les femmes, n’était pas en adéquation avec ma manière de faire."

Il a ensuite conclu en expliquant qu’il espérait que le journaliste allait changer. "J’espère qu’il finira juste par prendre le chemin de la remise en cause que l’époque nous dicte d’avoir."