Claude, Teheiura, Sam, Alix, Phil, etc: les fans de Koh-Lanta ont retrouvé les aventuriers emblématiques du jeu d'aventure mardi soir. Un grand changement pour l'émission, abonnée au vendredi soir, mais qui n'a pas empêché les téléspectateurs d'être au rendez-vous. Au taquet sur les réseaux sociaux, ils n'ont d'ailleurs pas hésité à tacler Sam, le "petit prince" de Koh-Lanta: l'île des héros, d'entrée de jeu.

Et pour cause: dès la première épreuve - d'immunité -, le fameux parcours d'obstacles, Sam s'est carrément arrêté pour venir en aide à son idole Teheiura, en galère dans l'eau. Le jeune aventurier a permis à Teheiura de récupérer un sac dans l'eau et de ne pas terminer dernier lors de l'épreuve. Une dernière place qui est finalement revenue à Sam lui-même... et synonyme d'un vote à son encontre pour le premier conseil.

Il s'est d'ailleurs directement fait tailler par les autres participants après l'épreuve, Claude en tête. "Il faut que tu arrêtes, tu vas tout perdre comme ça", lui lancé le recordman de victoires dans Koh-Lanta. Et sur Twitter, Sam s'est pris d'autres remarques. Pour un internaute, c'est carrément "la hooonte" pour le jeune candidat, qu'un autre surnomme même "l'abbé Pierre". "Sam joue à quoi là? On est dans 'Les feux de l'amour'?", écrit un autre fan du jeu. Mais si certains se déchaînent sur l'attitude de Sam, qu'ils ne comprennent pas, d'autres le soutiennent envers et contre tout, soulignant "son fair-play" et son "grand coeur"