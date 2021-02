C'est la production des Anges de la téléréalité qui aurait approché Philippe Etchebest pour qu'il devienne coach de deux anges.

Le chef de 54 ans n'a pas accepté cette offre et n'a d'ailleurs pas compris comment les producteurs de l'émission ont pu s'imaginer qu'il accepterait, comme il l'a indiqué à RTL France.

"La honte ! Han… Apparemment, il fallait que j’aide les gamins là, à monter un restaurant. Mais ça va pas ou quoi ? Niet ! Mais ça va pas ! Vous auriez même pas dû penser à m’appeler ! Mais jamais je ferai ça quoi ! Après, il en faut pour tous les goûts mais je ne pensais pas qu’on puisse imaginer que je puisse faire ça", a réagi en direct celui qu'on voit apparaitre dans Cauchemar en cuisine, Objectif Top Chef et Top Chef.

Car passer à la télé pour se créer une notoriété, très peu pour Etchebest. D'ailleurs, les candidats qui ont fait ses émissions l'ont vite compris: "Je crois que ça a dû arriver, et ils ont vite été recadrés. J’en veux pas de ça. C’était au début, après j’ai dit à la prod : “Non, non, on fait de la cuisine”."