Ce reportage dimanche sur un sujet inflammable en pleine campagne présidentielle avait provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux et des chaînes d'information en continu, faisant réagir jusqu'au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à l'Assemblée nationale.

Dans le même temps, Ophélie Meunier et un jeune originaire de la ville, Amine Elbahi, témoin dans l'émission, recevaient des menaces, contraignant les autorités à les placer sous la protection du SDLP, selon une source policière.

"J'ai donné instruction qu'à chaque fois qu'un journaliste fait l'objet de menaces caractérisées, il bénéficie d'une protection policière", a réagi Gérald Darmanin samedi sur Twitter.

Sollicitée par l'AFP, M6 a fait savoir qu'elle ne ferait "aucun commentaire pour l'instant".

"Ce que j'ai dit dérange. Je dois avoir visé juste au regard des menaces", a déclaré à l'AFP Amine Elbahi.

Le jeune homme raconte dans le reportage avoir alerté la préfecture du Nord fin 2020 sur une association de la ville, "Ambitions et initiatives pour la réussite" (AAIR).

Il la suspectait de dispenser des "cours coraniques" sous couvert de soutien scolaire, en bénéficiant de subventions publiques, notamment municipales. En arrière-plan, des soupçons de clientélisme à l'encontre du maire DVD, Guillaume Delbar.

"Déferlement de haine"

Le jeune homme a déposé plainte vendredi après avoir reçu de nombreuses menaces sur les réseaux sociaux, par SMS ou sur WhatsApp, ainsi que des enregistrements vocaux "constatés par huissier", selon son avocat, Me Jean Tamalet.

M. Elbahi est notamment qualifié de "kouffar" (mécréant en arabe, ndlr) et "on lui dit qu'il va être décapité", précise l'avocat à l'AFP.

Se disant victime d'un "déferlement de haines et de menaces", le maire Guillaume Delbar a annoncé son intention de porte plainte lui aussi.

L'alerte de M. Elbahi avait abouti à une enquête de la préfecture, qui explique avoir constaté que "des cours d'arabe à caractère cultuel" étaient effectivement dispensés, puis fait un signalement au parquet.

M. Delbar, ainsi que trois membres de l'association sont convoqués mardi devant le tribunal correctionnel de Lille, le premier pour détournement de fonds "par négligence", les autres pour "abus de confiance". Une date fixée bien avant la diffusion du reportage.

Ce procès pourrait cependant être renvoyé: deux avocats ont réclamé du temps pour étudier le dossier. Et Guillaume Delbar, ainsi que son conseil, étaient positifs au Covid en fin de semaine.

"J'ai pu me tromper"

"Je peux avoir été trompé, j'ai pu me tromper" en soutenant "une association qui venait de faire scission avec une mosquée devenue salafiste", a avancé cette semaine l'édile.

M. Delbar vient d'être condamné à six mois de prison avec sursis et deux ans d'inéligibilité pour sa participation à un système frauduleux de défiscalisation via des micro-partis. Il a fait appel.

Contactée par l'AFP, la préfecture du Nord a refusé de préciser les montants versés par l'Etat à l'association depuis 2016, dont elle demande le remboursement.

La municipalité a indiqué que l'AAIR devait bénéficier en 2020 de 64.640 euros de subventions, mais que l'argent n'avait jamais été versé.

"Quand je lis dans la presse que c'est +une association prosélyte+, ça me tord le ventre", a déclaré à l'AFP Me Muriel Cuadrado, qui défend la secrétaire de l'association.

L'AAIR "a emmené des gamins jusqu'au brevet, jusqu'au bac", le tout avec "des tarifs pour une population modeste" dans "la ville la plus pauvre de France", a-t-elle plaidé.

Les avocats des autres prévenus n'ont pas souhaité s'exprimer.

M. Elbahi s'était auparavant fait connaître pour son combat afin de rapatrier ses deux neveux de 4 et 6 ans, détenus dans un camp syrien. Sa soeur, mère des deux enfants, était partie rejoindre l'organisation Etat islamique et est selon lui détenue dans une prison kurde.