À seulement 21 ans, Alessandra, jeune étudiante en gestion, a déjà marqué N’oubliez pas les paroles en empochant 220 000 euros en l’espace de 16 participations. Un record. Malheureusement pour la Louviéroise, l’aventure s’est arrêtée ce lundi soir mais, de cette expérience, elle ne retient que du positif. "Si je m’étais plus fait confiance, j’aurais sûrement été plus loin mais je suis fière de mon parcours. J’ai vraiment trimé pour en arriver là. J’ai passé 5 fois le casting et j’ai beaucoup étudié même si j’ai une bonne culture musicale. Donc, je trouve que c’est mérité", explique Alessandra qui répond ainsi à ses détracteurs qui l’accusent d’avoir triché en ayant caché des écouteurs dans son serre-tête. "Je n’ai pas triché. Ces commentaires me font plus rire qu’autre chose. Si j’avais des écouteurs dans mon serre-tête, alors j’en aurais porté un dès la première manche !"

Avec sa cagnotte, qu’elle considère comme un bon tremplin, Alessandra compte, dans un premier temps, financer sa vie d’étudiante et accomplir ses rêves par la suite.