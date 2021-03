"Prezent is the new future", dixit l'artiste. Pile un an après le confinement dû au coronavirus, l’artiste Prez, alias Prezy, a décidé d’allier ses deux passions : la musique et la télé. Les kids de The Voice seront d’ailleurs dans son clip. Objectif ? Exprimer en chanson ce que tout le monde pense tout bas en cette période sanitaire restrictive. "Que l’on soit jeune ou vieux, le moral faiblit et une lassitude s’installe", constate le présentateur des Niouzz, le journal télévisé pour enfants de la RTBF, depuis trois ans. On a besoin de bouger et de retrouver une vie normale."

D’où la sortie de ce clip rap déjanté mais qui représente bien l’absurdité de la situation actuelle (un vélo d’intérieur dans le jardin, des enfants qui soufflent des bougies d’anniversaire via des réunions teams, un père de famille qui ne sait plus quoi faire de ses factures qui s’empilent, etc.) et aux sonorités électro pop urbaine intitulé "J’crois que c’est normal".