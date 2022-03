Deuxième numéro de. A cause des intempéries, les nuits ne sont pas des plus simples sur les différents camps. Détenteurs du fameux totem maudit, les Verts ont le moral dans les talons. Il faut dire qu'ils entament leur quatrième journée sans manger. Pour eux, gagner l'épreuve de confort est donc primordiale. Pour cette dernière, les aventuriers vont devoir faire preuve d'équilibre et de force dans les bras pour tenir une corde de part et d'autre d'un toit. Malheureusement pour l'équipe de Jean-Philippe, c'est une nouvelle défaite et donc, le coup de massue. Les Violets, quant à eux, remportent l'épreuve et bénéficient d'une récompense exceptionnelle: la venue d'un autochtone qui pourra leur enseigner les bonnes pratiques pour survivre sur le camp. Ces derniers reçoivent également un avantage, celui de choisir un membre de l'équipe verte et de l'ajouter à leur équipe. En contrepartie, ils devront se séparer d'un élément qui rejoindra les Violets. Les Verts misent sur Ambre parce qu'elle semble "facile à vivre" et disent "au revoir" à Setha qui, se sentant sur la sellette, a profité de l'occasion pour intégrer une autre équipe.

Sur les camps, les nouveaux venus se font remarquer. Ambre par sa sympathie, Setha par sa faculté à trouver de la nourriture, ce qui manquait cruellement au camp vert. Mais, ces derniers vont rencontrer une nouvelle difficulté. A la surprise de tous, Franck annonce qu'il a décidé de quitter l'aventure. "Je ne prends plus de plaisir, je ne suis plus dedans", a-t-il déclaré. Une réaction qui a mis en rogne ses camarades. "C'est un couteau dans le dos", dira l'un. "C'est d'une lâcheté énorme", dira un autre. Et, pour cause, en s'en allant volontairement, l'aventurier pénalise son équipe puisqu'il ne sera pas remplacé. Persuadée que Franck a décidé d'abandonner car son ego en avait pris un coup après de nombreuses difficultés lors des premières épreuves, Louana est dépitée. "La médiocrité n'a pas sa place dans Koh-Lanta", lance, un peu plus tard, Jean-Philippe à Denis Brogniart.

Pour l'épreuve d'immunité, un nouveau parcours d'obstacles, les aventuriers vont devoir faire preuve d'agilité. Les Bleus sortent à nouveau leur épingle du jeu, notamment grâce à Benjamin. Perdants, les Violets doivent, de leur côté, se retrouver au prochain conseil. Deux membres de la tribu bleue sont dans le collimateur de leurs camarades : Stéphanie, qui n'a pas été très efficace sur les précédentes épreuves, et Matteo jugé trop sensible et pessimiste. Avec la majorité des voix contre lui, ce dernier, benjamin de cette saison, est invité à plier bagage. Une décision qui le déçoit mais qui le soulage également puisqu'il avait manifesté, avant le conseil, son envie de quitter l'aventure car celle-ci ne ressemblait pas à ce qu'il avait espéré.

Sur la Toile, l'élimination de Matteo provoque la colère des internautes. "Matteo gagne les épreuves, est gentil et agréable avec tout le monde, a un potentiel énorme et ils le virent ?? Je comprendrai jamais la logique de koh lanta", peut-on lire sur Twitter. Ou encore: "Mattéo avait tellement de potentiel les violets vont le regretter bien fort ils sont tous trop bêtes."