Nicole Valberg de Melting Pot Café, Janine Godinas, Viviane de Muynck et Nicole Shirer de Septième Ciel sont au casting de cette 7e saison qui vient de démarrer ce lundi sur Arte (et Arte.tv). Une série chorale estivale délocalisée à Bruxelles pour 15 épisodes. Au menu ? Blagues caustiques et histoires salaces à gogo pour un humour belgo-belge des plus savoureux. "Il y a 64 positions dans le kâma sutra, balance l’une d’elles dans la bande-annonce. C’est dangereux mais à cet âge-là, on n’a peur de rien", rétorque une autre.