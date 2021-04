Depuis l’arrêt de ses émissions sur RTL-TVI, Pierre Bail, ex-animateur star de la chaîne privée, s’est plutôt fait discret. Lorsque nous l’appelons pour prendre de ses nouvelles, l’ancien présentateur de Prenez l’air (version belge de Fa Si La Chanter), aujourd’hui âgé de 65 ans, se montre à la fois ravi et touché. " C’est vrai que j’ai quitté ce microcosme. La télévision, c’est un peu terminé en ce qui me concerne", lance-t-il. Peut-être… Mais, le public, lui, ne l’a pas oublié. Et il le constate au quotidien. " J’ai toujours reçu beaucoup de bienveillance de la part des gens qui se souviennent de moi en tant qu’animateur. Aujourd’hui encore, ils me reconnaissent même lorsque je suis masqué ! Ça doit être la voix à mon avis… En tout cas, à chaque fois, ça m’émerveille. "

La télévision ne vous manque-t-elle pas un peu ?

"Non, pas pour le moment. Je ne cache pas que j’aurais aimé en faire un peu plus longtemps mais ainsi va la vie. Je ne suis plus tout jeune. Même si en France, l’âge n’arrête pas les animateurs télé. La preuve avec Michel Drucker qui est toujours présent à l’antenne à 78 ans. En Belgique, on laisse place aux plus jeunes. Pourquoi pas ! Je garde en tout cas de bons souvenirs de ma carrière à la télévision et à la radio."

Trouvez-vous que vous faites partie de la télévision d’une époque qui est aujourd’hui révolue ?

(...)