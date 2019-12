L’année 2020 commencera sur une bonne note pour Laura Beyne. L’ex-Miss Belgique, depuis quatre ans speakerine sur RTL-TVI, présentera sa première émission, le 2 janvier, sur la chaîne privée. Un défi pour la jolie brune de 27 ans qui reviendra sur le parcours de Whitney Houston, qui s’est donné la mort il y a presque 8 ans. "Je suis une grande fan de Whitney Houston depuis toujours. Présenter une émission qui revient sur sa vie de femme et de chanteuse est un honneur. C’est une des premières Afro-Américaines à rencontrer un succès planétaire. Elle avait une voix, une beauté et un charisme incroyables, explique celle qui compte I have nothing parmi ses chansons préférées. Je la chante tout le temps, même en karaoké. Je ne dis pas que je chante bien mais je l’aime tellement que je m’en fiche ! (Rire)"

Que va-t-on découvrir dans le documentaire Whitney Houston : le destin brisé d’une diva ?

(...)