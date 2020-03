Celle-ci sera disponible dès le 12 avril prochain sur RTL-TVI.

Cela fait longtemps que l’idée lui trottait dans la tête mais il attendait le bon moment pour la concrétiser. C’est aujourd’hui chose faite ! Pour la première fois, François Pirette sort une série humoristique intitulée Formidables, dans laquelle il incarne de nouveaux personnages familiers. Ceux-ci sont mis en scène dans des décors naturels et évoluent au milieu d’un vrai public qui a participé à un appel à casting au printemps 2019. Plus de 250 personnes ont tenté leur chance pour pouvoir donner la réplique à l’humoriste belge.

Dans cette série, diffusée à partir du 12 avril sur RTL-TVI, François Pirette "joue aux cons finement, indique le communiqué de RTL-TVI. Jouer les imbéciles, les médiocres, les racistes, les étroits du bulbe, les égoïstes rabougris, les fumistes, les rouleurs de mécaniques… et s’amuser des petites lâchetés et des grandes certitudes restera toujours chez lui un authentique péché de gourmandise."

Plus sombre, plus saignant

"Il s’agit ici d’un autre rire, d’une tout autre palette, beaucoup plus tourmentée, souvent plus sombre, et l’humour est ici parfois bien plus saignant que dans ses spectacles où le compromis trouve pourtant rarement sa place, explique la chaîne privée. Il revendique d’ailleurs que s’il s’agit bien entendu d’une série ‘pour rire’, tout ne se veut pas forcément drôle à chaque instant parce que c’est précisément dans les moments les plus grinçants qu’il aime pointer du doigt les médiocrités et les absurdités de notre petit monde étriqué."