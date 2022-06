Entre mars et mai 2022, Catherine Matausch s'était écartée de la présentation du JT de France 3 sans en expliquer la raison. Hier, la figure emblématique de la chaîne publique depuis 1987, s'est finalement confiée: "La vie a été compliquée depuis un an et demi. J'ai enchaîné plusieurs arrêts-maladies à cause, entre autres, d'un cancer du poumon", a-t-elle confessé.

Sa malheureuse situation n'est évidemment pas sans rappeler celle de Jean-Pierre Pernaut, décédé des suites d'un cancer, du poumon également: "C'est bien d'en parler, comme il l'a fait. J'en parle ici pour la première fois. Dans mon cas, heureusement, la maladie n'en est pas au même stade et a été traitée à temps", a-t-elle affirmé.