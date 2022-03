Le mariage d’Élodie et Julien a ouvert la cinquième saison de Mariés au premier regard sur RTL-TVI. Depuis, les aventures des jeunes mariés tiennent en haleine les téléspectateurs. Il faut dire que dès leur voyage de noces en Croatie, l’attitude de Julien a fait couler beaucoup d’encre. L’homme n’a, en effet, pas pu cacher son agacement lorsqu’il faisait du kayak en compagnie d’Élodie ou encore lorsque cette dernière lui a dit qu’elle n’aimait pas ses tatouages.

Face aux réactions négatives des internautes sur les réseaux sociaux, Julien a souhaité s’expliquer via une publication sur Instagram. “95 % du voyage de noces était souriant et magnifique”, écrit-il à côté d’une photo d’Élodie et lui sous le soleil croate. “Il est dommage de résumer une semaine en 25 minutes pour mettre les 5 % de négatif.”

En réponse au commentaire d’un internaute lui disant qu’il avait l’air “tout le temps fatigué”, Julien n’hésite pas à charger la production de Mariés au premier regard : “Nous avons tous une façon différente de récupérer et je ne me retrouve pas dans un état pareil juste pour une ou deux mauvaises nuits de sommeil. La dernière semaine avant le mariage, je ne dormais pas à cause du stress et j’ai fait l’erreur de parler aux journalistes de ce que l’accumulation du manque de sommeil pouvait faire sur mon humeur. Résultat, ils ont fait exprès de me pousser à bout, avec des réveils tôt, des interviews jusqu’à 2 heures du matin, des gros restaurants midi et soir et aucun moment de répit pour profiter à deux… Je n’ai pas toujours été ainsi non plus, mais je pense ne pas être le seul à être beaucoup plus fatigué depuis ces vaccins ‘contre’ le Covid.” Un message visiblement effacé depuis la sortie d'articles dans la presse.

Ces propos ne sont pas passés inaperçus du côté des anciens participants de l’émission. Sur Facebook, Ludwig, marié avec Émilie depuis la saison dernière, réagit : “À notre niveau, la production, l’équipe, les journalistes et cameramen ont toujours été plus que bienveillants à notre égard”, écrit-il. “Au final, tout ce qui est diffusé est filmé et c’est le jeu.”

Contacté par nos soins, Wiet Bruurs, directeur des divertissements chez RTL Belgium, réfute les propos de Julien. “On ne l’a jamais réveillé à deux heures du matin mais, c’est vrai que les journées sont longues et l’agenda chargé, parce qu’on tourne beaucoup en peu de jours”, explique-t-il. Il ajoute que “l’émission n’est pas scénarisée” et précise que “c’est le premier participant qui dit des choses pareilles concernant la production.”