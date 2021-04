L'histoire d'amour entre Jennifer et Florentin a retenu l'attention des téléspectateurs de cette saison 4 autant que le couple Manon et Junior. Si le coup de foudre semblait évident dès leur mariage, ils ont ensuite vite déchanté. Tout a commencé lors de leur voyage de noces dans les Antilles françaises et, au yeux de beaucoup d'observateurs, tout n'avait pas été montré dans l'émission. Après la mise au point de Jennifer en story Instagram suite à la diffusion de l'épisode final dimanche, au tour de Florentin de remettre les pendules à l'heure sur leur couple. "Notre première dispute résulte d’un souci de bisous dans le cou, explique ainsi Florentin en story sur son compte Instagram où il est suivi par plus de 10.000 abonnés. Jennifer avait mis son réveil à 6h45, et je me suis dit, me réveillant plus tôt, que ce serait mignon de la réveiller 10 minutes plus tôt pour lui éviter un réveil en sursaut. Elle n’a pas aimé et me l’a fait savoir."

L'homme insiste sur le fait de vouloir donner sa vérité, son ressenti et sa vision des choses. Car comme il le précisait encore il y a peu sur Instagram aussi: "Toute notre histoire n'est pas vraiment racontée telle quelle, ne portez pas de jugement sur ce que vous voyez. Car tout ce que vous avez vu dimanche, ce n'est même pas un dixième de tout ce qui s'est passé."





La dispute concernant Tomorrowland

Sur l'histoire de leur dispute au sujet de Tomorrowland, Florentin explique n’avoir jamais rien interdit aux copines de Jennifer. Il désirait simplement l'accompagner afin de passer un moment avec elle. Et même si ce n’est pas son style de musique à lui. "Quand Jennifer m’annonce qu’elle y va, je lui dis qu’elle n’ira pas sans moi, en lui expliquant bien que je compte l’accompagner. Pour elle, si je n’aimais pas la musique, elle ne voulait pas que je l’accompagne par peur de me voir m’ennuyer… La voir kiffer m’aurait suffi à passer un bon festival."

"Jennifer se braque totalement"

Concernant ses larmes, il écrit ceci en remettant les faits dans leur contexte bien arrosé. "Je me confie, je lui parle de mon passé, et je pars en crise d’angoisse totale et je me mets à pleurer. Je lui sors que je pense tomber amoureux. Malheureusement, elle se braque totalement." Avant de préciser aussi que Jennifer était quelqu'un de "très tactile", au point de lui réclamer un bisou à chaque fois qu’il quitte une pièce.

"Tu ne me manques pas, je peux pas te mentir"

Après leur voyage de noces, Jennifer devait passer trois jours chez Florentin. Confinement oblige, la Bruxelloise est repartie le lendemain. Résultat? Elle lui manque et se confie à elle. "En réponse, je reçois ‘Flo… Je vais pas te mentir, tu me manques pas et je ne pense pas à toi, je peux pas te mentir.'" C'est alors que Florentin, au plus mal, demande de l’aide à la production, pour pouvoir se confier et parler à quelqu'un de ce qui lui arrive. "Je n’ai jamais eu de réponse", balance le jeune homme originaire d'Habay qui se prend la tête et se lâche. "Laisse tomber, on arrête tout." Un dernier geste dans l'espoir d'avoir "un retour de sa part" mais en vain.

Trois jours après la dispute, Jennifer revient chez Florentin. "On s’engueule un peu mais on finit par commencer à se comprendre. Je me sens confiant à son départ. Elle me dit qu’elle a besoin de temps, je lui promets de lui en laisser. Les jours précédents, c’était chaque fois elle qui m’envoyait des messages. Le lendemain, je lui demande si elle a bien dormi, et plus de nouvelle jusqu’au week-end de réconciliation…" Le confinement aurait donc eu raison de leur séparation.

"La production nous sépare, on s’insulte, et je rentre chez moi en pleine nuit"

"Après la journée que vous avez vu à la télévision, nous nous retrouvons dans le salon, aux petites heures, tous deux alcoolisés." Florentin lui pose alors des questions en lui demandant pourquoi elle avait surjoué des scènes en Martinique. "Elle m’annonce qu’elle était elle-même. Je lui demande alors si elle était elle-même le reste du temps. On ne se comprend pas, et ça part en violente prise de tête. La production nous sépare, on s’insulte, et je rentre chez moi en pleine nuit." Suite à cette altercation entre Jennifer et Florentin, le tournage a été annulé.

En guise de conclusion, Florentin écrit qu'il s'agissait de prévisions importantes pour lui. "Je ne pleure jamais dans la vie, je suis un sentimental, je le renie pas et je l'assume. Mais uniquement en amour. Mes proches étaient choqués de me voir pleurer car ils n'avaient jamais vu ce côté sensible de moi... Et pourtant je le suis en amour..."

Un côté "nunuche" mais "Jennifer ne mérite pas tout ce qui lui tombe dessus"

Et de terminer, hier sur Instagram (même si tout a été supprimé depuis), par ces mots doux envers Jennifer. "Je tiens aussi à dire que Jennifer ne mérite pas tout ce qui lui tombe dessus. Elle a ce côté nunuche, certes, mais c'est une chouette fille avec le coeur sur la main et je lui souhaite tout le bonheur du monde à tous les niveaux avec sa magnifique et gentille famille que j'apprécie. Bonne soirée."