Révélée dans Danse avec les stars en 2012, Denitsa Ikonomova s’est très vite imposée comme l’une des personnalités phares du programme de TF1. Avec quatre victoires au compteur – aux côtés de Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret et Clément Rémiens -, la chorégraphe bulgare bat les records. Elle n’a également pas tardé à gagner le cœur des téléspectateurs.

Depuis le début de cette onzième saison, la danseuse de 34 ans est toutefois passée de l’autre côté du parquet. Les fidèles du programme ne la voient plus concourir aux bras d’un candidat mais noter les prestations des différents couples depuis le banc du jury qu’elle partage avec François Alu, Jean-Paul Gaultier et l’indéboulonnable Chris Marques. Un nouvel exercice pour lequel elle avait quelques appréhensions. “Je me demandais si j’allais être un bon juge ou encore si j’allais donner les bons conseils qui font qu’un couple peut évoluer. Ce qui m’inquiétait aussi c’est de savoir si les gens allaient accepter que je change de côté car beaucoup m’aiment sur le parquet. Ce changement n’était pas facile. On ne se sent forcément pas tout de suite à notre aise”, explique Denitsa Ikonomova qui se dit finalement “ravie” des retours qu’elle a pu lire sur les réseaux sociaux. “J’ai lu beaucoup de commentaires bienveillants et positifs.”