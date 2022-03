L’arrivée de Jean-Pierre Pernaut au 13 he ures de TF1 en 1988 s’accompagne d’un recentrage du JT sur les régions. Une façon pour la première chaîne de populariser son bulletin d’information et ainsi de concurrencer France 3 qui profite de ses décrochages en région. Afin de donner la parole à ceux qui ne l’ont jamais, le présentateur travaille avec des correspondants régionaux, une première à l’époque en France. Aujourd’hui, ce réseau s’est étendu et compte désormais près de 20 bureaux et 150 journalistes.