Jean-Paul Philippot ne cache pas avoir été étonné en apprenant l’accord qui lie désormais TF1 à IP, la régie publicitaire de TF1. "On s’attendait à une annonce mais j’accordais encore un certain crédit aux propos des responsables de RTL, confie-t-il. Et fort de celui-ci, je n’imaginais pas qu’ils puissent trouver un avantage à une collaboration dont ils avaient très largement développé tous les aspects négatifs." D’autant que sur le plan des affaires, ajoute l’administrateur-délégué de la RTBF, il y a beaucoup plus de concurrence que de complémentarité entre les offres du portefeuille d’IP et celles de TF1.

