La fameuse réunion tant attendue de la série culte sera diffusé ce jeudi sur HBO Max aux Etats-Unis, mais aussi sur la plateforme Salto en France d'après Puremédias confirmé par l'AFP. Quant à TF1, la chaîne privée française a aussi confirmé de son côté qu’elle diffuserait “prochainement” l’épisode, après la plateforme de streaming française Salto (qui la diffusera en même temps que HBO MAX).

Matthew Perry dans la tourmente



Cet épisode spécial intitulé “Celui où ils se retrouvent” (The One Where They Get Back Together), n'est pas un épisode de plus de la série culte qui s’était achevée en 2004 au bout de 10 saisons. On y retrouvera par contre les six comédiens stars (Jenifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt Leblanc et David Schwimmer) qui partageront souvenirs et anecdotes, aux côtés de nombreuses vedettes invitées.

A commencer par le chanteur canadien Justin Bieber mais aussi le groupe sud-coréen BTS, en passant par l’ancien footballeur David Beckham ou encore la chanteuse Lady Gaga. Une réunion qui fait déjà grand bruit depuis la diffusion de sa bande-annonce et plus spécifiquement sur l'état de santé de Matthew Perry (Chandler) qui vient aussi de poster une photo Instagram où il s'attire les foudres des internautes. Il s'agit un T-shirt pro-vaccination (“Pourrais-je être plus vacciné?” est-il inscrit dessus), inspiré de “Friends” et issu de sa boutique en ligne. Vu comme une "machine à propagande", des fans le critiquent: "Faire de l’argent avec un T-shirt qui fait référence aux vaccins est de mauvais goût”.