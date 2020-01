La RTBF, Sarah Grosjean, Bénédicte Philippon et Jérôme de Warzée ont répondu, via communiqué, aux questions concernant le départ des Poufs du Grand Cactus.

Suite à une grande réunion interne au service public et à la demande de chacune des parties concernées, l'équipe du Grand Cactus a voulu remettre les pendules à l'heure sur l'affaire des Poufs.



"La RTBF, Sarah Grosjean, Bénédicte Philippon et Jérôme de Warzée regrettent les malentendus et la poussée d’émotion qui a touché la communauté des fans du 'Grand Cactus'", peut-on lire dans le communiqué envoyé par la RTBF ce mercredi soir. Ensemble, les trois intéressés tiennent à préciser un certain nombre d’éléments pour mettre un point final aux nombreuses supputations et interprétations diverses qui ont circulé."

"L’autorisation pour interpréter les Poufs sur scène a été donnée oralement à Sarah Grosjean et Bénédicte Philippon mais elle n’a pas fait l’objet d’une autorisation écrite. Malheureusement, les limites de cette autorisation n’ont jamais été clarifiées."

"La RTBF regrette que le manque de communication entre les trois intéressés ait conduit à cette situation de crise impliquant les fans. Une situation qu’aucune des parties n’a voulue."

"La RTBF reconnaît les grandes qualités professionnelles de Bénédicte Philippon et Sarah Grosjean et précise que la porte est laissée ouverte pour des projets autres que " Le Grand Cactus "."

"Enfin, à notre connaissance, Bénédicte et Sarah n’ont jamais joué sous le nom des " Ploufs ", et les informations relayées à ce sujet sont entièrement fausses."



Avec en guise de conclusion, une phrase pour calmer toutes les parties à la veille de la rentrée du Grand Cactus ce jeudi soir sur la Deux. "La RTBF et Jérôme de Warzée s’associent bien volontiers pour souhaiter à Bénédicte et à Sarah, le meilleur pour la suite de leur carrière."