À la vue des audiences réalisées lors des matchs de qualification, de la dernière Coupe du monde et de l’Euro de football, il y avait fort à parier que la RTBF ne lâcherait pas de si tôt les diffusions des rencontres des Diables Rouges. Bingo, à trente minutes du coup d’envoi de la finale d’hier soir opposant l’Italie à l’Angleterre, le service public à fait savoir que ses téléspectateurs passeront encore quelques belles soirées, on l’espère, avec Thibaut Courtois et les autres.

La RTBF a acquis les droits pour les deux prochaines phases finales de l’Euro programmées en 2024 et 2028, de même que pour les matchs de qualification de la Coupe du monde 2026. En revanche, les droits concernant la phase finale de cette dernière sont toujours en discussion.

Rappelons que la Coupe du monde 2022 qui se jouera l’an prochain au Qatar sera à voir sur le service public, comme les matchs de qualification des Diables pour y accéder.