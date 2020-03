L'émission ne débutera pas mercredi prochain comme annoncé.

Les téléspectateurs devront s'armer de patience. La RTBF a décidé de reporter la diffusion de #Investigation, son nouveau rendez-vous d'enquête présenté par Justine Katz à partir du mercredi 25 mars prochain. Si le premier numéro est en boîte, les autres demandent encore un travail sur le terrain qui n'est plus possible à l'heure actuelle suites aux mesures de prévention prises dans le cadre du combat contre le coronavirus. "On ne peut pas assurer la continuité de l'émission dans cette situation donc on préfère la reporter", explique la RTBF.