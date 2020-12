La chose est suffisamment exceptionnelle pour être soulignée. Le 24 décembre, la RTBF, RTL-TVI et les chaînes flamandes Eén et VTM vont diffuser un programme commun entre 18 heures et 19 heures Une émission positive empreinte de chaleur et véhiculant un message d’espoir en cette veille de Noël annonce le communiqué, qui se clôturera par le discours de Noël du Roi.

“Si nous menons tous des vies bien différentes, nous avons toutefois un point commun : nous aimons passer les fêtes de Noël avec notre famille et les êtres qui nous sont chers. Cette année, ce ne sera malheureusement pas possible à cause de la crise du coronavirus, peut-on lire. Pour montrer toutefois que nous continuons de penser à nos proches et que, malgré la distanciation obligatoire, nous restons tous reliés, le 24 décembre nous fêterons ‘Noël à 11 millions’ sur les quatre grandes chaînes de télévision nationales. Ce programme s’inscrit dans le cadre de la campagne des autorités fédérales ‘La Belgique. Autrement phénoménale’qui fait rayonner l’image du pays, tant à l’intérieur des frontières qu’à l’étranger. La campagne vise à rappeler ce que la Belgique a de meilleur à offrir dans les domaines de l’art, de la gastronomie, du tourisme, du sport, de la culture ou simplement du bon vivre.”

De la musique, des hommages et de la lumière

Concrètement à quoi doit-on s’attendre ? À beaucoup de prestations musicales. Sont annoncés : Hooverphonic, Axelle Red, Lous and the Yakuza, Jasper Steverlinck, Typh Barrow, la chorale Scala et Clouseau qui se produira avec Charles, la dernière lauréate en date de The Voice. Chacun des artistes se produira depuis un lieu différent et original.

Leurs prestations seront entrecoupées de vues aériennes de la Belgique et de personnes grâce à qui le pays a pu continuer à vivre malgré la crise sanitaire. Un hommage sera également rendu aux victimes du coronavirus, en particulier ceux qui en sont décédés.

Baptisé Noël à 11 millions, ce programme aura la lumière comme fil conducteur. Dans la foulée du mouvement qui a conduit de nombreux citoyens à éclairer leurs fenêtres ou leur jardin, tous les Belges seront appelés à allumer une lumière afin de constituer une gigantesque guirlande lumineuse visible du ciel, symbolisant l’attention que l’on porte à ceux qu’on aime.