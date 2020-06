Fière de ses journaux télévisés qui ont parfois dépassé la barre du million de téléspectateurs -durant le confinement- et une moyenne de près de 1,6 million d’audience par jour durant leur saison 2019/2020, la RTBF se positionne désormais en leader du marché télévisé belge francophone (26,7 de part d’audience contre 24,4 pour RTL, soit 3,5 part d’audience gagnées en deux ans). Le tout grâce à des émissions comme The Voice Kids, Viva For Life, On n’est pas des pigeons, Le Grand Cactus ou encore les matches de qualifications de nos Diables Rouges à l’Euro 2020 (devenu 2021). Mais aussi et surtout à une période de confinement propice à la télévision et où la RTBF a su assurer une offre complète et diversifiée.

Bilan des dernières semaines et projection dans celles qui sont devant nous, où les nouveautés ne manqueront pas.