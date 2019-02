Julien Lapraille, Jean-Philippe Watteyne ou encore Alexandre Dionisio en sont la preuve : les Belges ont bel et bien leur place dans Top Chef . Leur passage dans l’émission de RTL-TVI leur a, à tous, été bénéfique.

Et la saga belge n’est pas près de se terminer. À partir de ce lundi, ils seront trois, Ibrahim, Paul et Sébastien, à mettre les petits plats dans les grands devants les chefs Etchebest, Darroze, Sarran et Piège pour tenter de grimper les échelons et, peut-être, gagner la dixième saison du prestigieux concours culinaire.

Ils ne seront toutefois pas les seuls à mettre notre cuisine en avant dans l’émission. Bien qu’il soit français, Samuel Albert cuisine pour l’ambassadeur de Belgique à Tokyo et défendra lui aussi, indirectement, nos couleurs.

(...)