Soupçons, les dessous de l’affaire Westphael est le fruit de la première collaboration entre RTL et Netflix. La série va bénéficier d’une diffusion planétaire. Traduite et sous-titrée en 28 langues, elle sera accessible fin mars pour les 200 millions d’abonnés de la plateforme répartis dans 180 pays. Elle comportera non pas six mais cinq épisodes parce que la consommation est différente. “Sur RTL, les épisodes sont diffusés chaque mercredi pendant trois semaines. Il se sera donc passé quinze jours entre la diffusion des premiers et celle des derniers. Il était donc bon de rappeler qui avait dit quoi quand, explique Georges Huercano. Sur Netflix, tous les épisodes sont disponibles d’un seul coup et il est inutile de rappeler qui sont les témoins.”