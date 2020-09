Plus qu’un documentaire, c’est carrément une série consacrée à Mylène Farmer qu’Amazon Prime Video proposera dans tous les territoires francophones, donc y compris en Belgique et au Luxembourg, à partir du 25 septembre. Une trilogie intituléepour laquelle la chanteuse a accepté de révéler les coulisses de son travail créatif. C’est une première la concernant puisqu’elle n’a jamais jusqu’ici usurpé son statut d’artiste la plus secrète de la francophonie. Depuis des années, elle est extrêmement rare en interviews et ne dévoile par conséquent pratiquement rien de sa vie intime ni des des processus de création de ses albums et de ses spectacles grandioses.

Le communiqué diffusé par l’agence qui s’occupe de puis longtemps de sa communication n’est pas très bavard. Il est question d’une aventure inédite entamée avec l’album Désobéissance, le dernier en date, avec pour toile de fond ses neuf concerts donnés en juin 2019 à La Défense Arena, à Paris. Cerise sur le gâteau, c’est Mylène Farmer en personne qui joue les guides de luxe en assurant la voix-off lors de ce périple dans son univers.

“Mylène Farmer, l’Ultime Création offre un éclairage unique et inédit su la carrière de la chanteuse et comédienne et la montre sous un jour nouveau", précise toujours le communiqué.

Rappelons qu’à ce jour, Mylène Farmer est l’artiste française ayant vendu de plus disques dans le monde. Plus de 30 millions. L’an dernier, lors de sa résidence à La Défense Arena, elle avait rassemblé près de 240 000 personnes lors de neuf concerts proposant un spectacle grandiose tant par la taille que par les moyens techniques et technologiques mis en œuvre.