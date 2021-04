La première fois qu’il croise "le remplaçant", incarné par JoeyStarr, dans la salle des profs, celui-ci lui lance : " Ah c’est vous, la tête de con. Il en faut toujours un… C’est vous, donc." Une première réplique qui n’a pas échaudé Stéphane Guillon, qui confie avoir toujours été attiré par les personnages pleins d’aspérités. " Il vaut mieux jouer une vraie tête de con. De toute façon, pour jouer un imbécile, il faut être intelligent ! Jouer les mauvais garçons, je trouve ça beaucoup plus intéressant que les jeunes premiers. De toute façon, aujourd’hui, les jeunes premiers, on ne me les propose plus, donc c’est réglé !", rigole-t-il.

Mais qu’est-ce que Stéphane Guillon, alias Xavier Meilleur, qui n’était pas un élève très assidu, a pu apporter à son personnage de prof de philo ? Interview.