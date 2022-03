La diffusion den'aura pas lieu avant plusieurs mois et pourtant, le casting de cette douzième saison est déjà en train de se peaufiner. Depuis un petit temps, les rumeurs concernant la participation de Nabilla vont bon train. La star de la téléréalité qui s'est fait connaître en 2013 avec sa phrase devenue culte "" pourrait, en effet, prendre part à l'émission de TF1 mais sous certaines conditions.

Dans Touche pas à mon poste, ce jeudi soir, Cyril Hanouna indique que, selon le magazine Public, la femme de Thomas Vergara demanderait "un cachet d'un million d'euros" pour monter sur le parquet de Danse avec les stars. Une somme astronomique qui serait deux fois voire trois fois plus élevée que celle qu'aurait demandé Pamela Anderson lors de sa participation en 2018. Un cachet qui, déjà à l'époque, avait fait couler beaucoup d'encre et qui était considéré comme un record pour l'émission.

Mais, toujours selon le magazine, Nabilla aurait d'autres exigences. Celle-ci aimerait que les répétitions "se déroulent à son domicile à Dubaï, que toute sa famille soit logée dans un palace parisien le temps de l'émission", peut-on entendre dans le talk-show.

Selon Gilles Verdez, chroniqueur emblématique de TPMP, Nabilla a "entièrement raison" de demander autant. "Si elle vient, c'est pour sauver le programme qui, sans elle, est mort", dit-il. "Elle a commencé fort avec un million mais si elle demande 800 000, ça peut passer", continue-t-il avant de préciser que la jeune femme serait "assurée de faire trois émissions".

De son côté, Guillaume Genton, autre chroniqueur de l'émission, avance toutefois, après s'être entretenu avec Nabilla et son époux, que cette dernière "ne fera pas l'émission cette année". Et, pour cause, Nabilla, qui devrait accoucher de son deuxième enfant en juin, préférerait "s'occuper de son bébé" plutôt que de fouler le parquet.