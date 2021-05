La Star Ac’, 20 ans déjà : que sont devenus les gagnants ? Télévision Aurélie Parisi © TF1

En 2001, des jeunes venus des quatre coins de la France et de Belgique poussaient, pour la première fois, la porte du château de Dammarie-les-Lys, en Seine-et-Marne, pour vivre une expérience hors du commun, celle de la Star Academy sur TF1.



L’émission, contenant quotidiennes et primes, a battu tous les records d’audience avec une finale rassemblant près de 12 millions de téléspectateurs. Vingt ans après la diffusion de la première saison, tous les lauréats n’ont pas connu les strass et les paillettes. Retour sur les différents chemins parcourus.