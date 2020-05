TF1 planche sur une nouvelle version du télécrochet qui a fait connaître Jenifer.

Il y a bientôt vingt ans, les téléspectateurs de TF1 découvraient la Star Academy, l'un des premières téléréalités françaises avec Loft Story. Pour célébrer cet anniversaire, la chaîne privée a fait savoir qu'elle allait faire renaître, en 2021, le télécrochet qui a dévoilé les talents de Jenifer, Emma Daumas ou encore Grégory Lemarchal, et qui a tenu le public en haleine pendant huit ans. Dans une interview accordée au Parisien, Vincent Panozzo, directeur des programmes et de la création et du développement du groupe EndemolShine, a déclaré "travailler sur plusieurs programmes autour d'une Star Ac' nouvelle génération". "Il y aurait toujours ce côté apprentissage et aussi de grands primes avec des lives", ajoute-t-il.

Pour le moment, aucune information supplémentaire au sujet de la façon dont l'émission reviendrait sur le petit écran ne circule. TF1 s'apprête-t-elle à diffuser un nouveau concours musical ou se contentera-t-elle d'enregistrer une émission spéciale "anniversaire" à laquelle plusieurs anciens élèves participeraient? Contacté par le quotidien français, Nikos Aliagas pencherait, de son côté, pour un one shot. "Ça serait super une émission spéciale entre potes dans un esprit nostalgique, ça m'amuserait beaucoup de revoir les anciens candidats et toute l'équipe."

En attendant d’en savoir plus, les plus nostalgiques peuvent, depuis peu, retrouver les primes de la première Star Academy sur Youtube. Retour à une tout autre époque...