"Je ne suis pas certaine que l’on m’attende dans un rôle de directrice de la Star Academy ", explique Sylvie Tellier, sur Radio Monaco FM. Pourtant, elle est pressentie pour devenir la directrice du château des Vives-Eaux de Dammarie-les-Lys. "Ce n’est pas dans mes projets immédiats. Je suis persuadée qu’ils auront un directeur ou une directrice qui sera fabuleux pour cet exercice-là." Et de poursuivre sur son statut: "J’ai parfois un peu souffert de ce rôle de directrice parce qu’il faut toujours un chef d’orchestre qui soit là pour essayer de suivre une ligne et faire appliquer un règlement. Si à l’avenir je devais faire quelque chose, j’aimerais potentiellement ne plus me retrouver dans l’application de règles. On a plusieurs vies, il ne faut pas rester dans le même domaine."

Alors qu’on vient donc d’apprendre qu’une ex-Miss France (2002) et patronne du comité Miss France a refusé le poste de directrice du château, TF1 annonce aussi quand les quotidiennes - vers 17 h 30 - vont être diffusées à la rentrée pour le retour de la Star Academy, 20 ans après. Cet horaire signifie qu’elles seront diffusées juste avant Ici tout commence et Demain nous appartient, qui resteront donc bien à l’antenne. Mais la Star Ac’ prendra alors la place de Familles nombreuses, la vie en XXL. Le célèbre télécrochet, qui revient donc après près de quinze années d’absence (si on ne prend pas en compte le come-back raté sur NRJ12), aura donc droit à un rendez-vous hebdomadaire, en prime-time. TF1 assure que l’émission aura également une belle présence sur les réseaux sociaux et sur MyTF1. Objectif ? Attirer les jeunes générations. Une stratégie qui devrait s’avérer payante au vu du casting des candidats qui s’effectue déjà sur la plateforme TikTok.