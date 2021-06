Brandissant une pancarte, "en moyenne -66 % d’aides par an", la comédienne Lucie Lucas s’affiche à poil sur Instagram, au milieu des herbes hautes, pour défendre une cause qui lui tient à cœur. À savoir celle des agriculteurs bio qui ont manifesté ce mercredi " à Paris et dans chaque département pour dénoncer les propositions discutées dans le cadre de la nouvelle PAC (la Politique agricole commune) et qui mettraient #LaBioAPoil". Inscrite récemment en politique dans sa région, cette jeune femme de 35 ans est une artiste de plus en plus engagée écologiquement.

© D.R.