L'émission "Touche pas à mon poste" est encore partie dans tous les sens jeudi. Incontrôlables, les chroniqueurs n'ont pas hésité à se faire remarquer durant l'ensemble du programme, quitte à fumer ou à se déshabiller en plateau.

Tout est en fait parti d’une question lancée par Cyril Hanouna à ses invités et ses chroniqueurs : "La télé est-elle devenue chiante ?".

Avant de donner la parole à chacun pour connaître les avis de tous, des images d’archives assez mythiques ont été diffusées comme celles de Serge Gainsbourg qui fumait sur les plateaux télévisés. Au moment de prendre part au débat, Benjamin Castaldi avoue que pour lui, ce n’est plus la télé qu’il connait et qu’il aime.

"Honnêtement aujourd'hui, on fait attention. Il y a encore 3-4-5 ans, on pouvait dire des conneries, aujourd'hui, tu fais une blague, c'est mal perçu. Cyril a été condamné et c'était totalement injuste (...) si ça continue comme ça, on ne pourra plus rien faire du tout" déclare-t-il avant de se... déshabiller quelques instants plus tard. La réalisation basculera très vite vers un plan large afin d'éviter de trop en montrer même si le mal était déjà fait.

Un cigarette pour Jean-Michel Maire

L'avis de Jean-Michel Maire sur la télé d'aujourd'hui est également assez direct. Selon lui, la cigarette devrait encore pouvoir être fumée sur les plateaux par exemple. "La télé est devenue chiante, oui, mais c'est la société qui est devenue chiante. Le plus triste, c'est que la télé soit en décalage avec la vraie vie. Pourquoi sur une terrasse de cafés, on peut fumer à côté de tout le monde sans que personne ne râle et pourquoi sur un plateau de télé, ça passe pas", explique-t-il avant de faire mine de s'en allumer une et de se faire renvoyer temporairement du plateau TV par Cyril Hanouna.