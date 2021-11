De la triche lors des jeux à la télévision, il y en a eu de tout temps serait-on tenté d’écrire. Il suffit de googler quelque peu sur le sujet pour découvrir des exemples à la pelle. Certains sont dignes de la triche à l’école. C’est le cas de ce candidat dequi par sa très grande taille avait une vue imprenable sur les réponses que donnaient les autres candidats présents. Cela se passait l’an dernier et cela n’a surtout pas échappé à l’œil de Nagui qui a vite fait de remettre l’indélicat participant à sa place :

Un autre candidat aux yeux également baladeurs a également été pris la main dans le sac sur une question concernant le film Seul au monde avec Tom Hanks. “Jérémy, je vais vous le dire très calmement. Sur la première manche, ça a déjà été chaud. Là, avant de répondre, vous regardez ce que Laeticia répond. je vous demande de faire gaffe”, lui glisse-t-il tout en délicatesse. L’émission est riche de ces petits moments de grosse gêne pour les participants qui se font attraper. Et Nagui toujours aussi imperturbable quand il recadre les contrevenants.

Ils ont triché avec L'amour est dans le pré

Chez nous, c’est dans L’amour est dans le pré que des candidats ont tenté de contourner les règles. C’est étrange parce que le programme ne promet pas un si gros chèque que ça à la clé et qu’il est connu pour être bienveillant. Pourtant, l’an dernier, François et Laurence ont tenté de jouer aux plus malins. Ils ont menti à la production en affirmant qu’ils ne se connaissaient pas et qu’ils étaient tombés amoureux lors du speed dating alors qu’ils étaient déjà en contact auparavant. Mais au moment de se retrouver face à François en compagnie de deux autres prétendantes, Laurence a craqué et révélé le pot aux roses. Sandrine Dans, la présentatrice de l’émission tombait des nues : “Je pense qu’il faut être clair par rapport à nous, mais aussi par rapport aux prétendants et prétendantes qui ont écrit, qui ont eu de l’espoir. Je ne veux pas qu’ils croient que nous aussi, on les a dupés. Nous, on n’était pas au courant de tout ça”. Le speed dating en question n’a pas été diffusé à l’antenne.

En Espagne, c’est l’actrice et présentatrice Adriana Abenia qui s’est faite remarquer lors d’un quiz télévisé intitulé Pasapalabra. Pour reconnaître un morceau de musique, elle avait préparé l’appli Shazam sur son smartphone. Mais ce dernier finira par la trahir puisqu’il s’est mis à vibrer pendant la séquence. Toute gênée, elle a été contrainte de reconnaître son forfait. Et dire qu’elle participait à l’émission au profit d’une association…

"Quiz": une triche monumentale devenue un film

D’autres tricheries ont pesé bien plus lourd et sont même passées à la postérité en faisant l’objet d’un film. C’est le cas de ce militaire britannique qui a remporté le jackpot de la version anglaise de Qui veut gagner des millions. Charles Ingram, officier de sa Gracieuse Majesté – mais joueur indélicat – n’a pas profité bien longtemps de son pactole. Lorsqu’il remporte son million, en 2001, la production a des soupçons. Il part à chaque fois ou presque sur une mauvaise réponse avant de se raviser et de viser juste devant une quinzaine de millions de téléspectateurs médusés.

En décortiquant toute l’émission minute par minute, la production constate 19 toux émises par quelqu’un dans le public lorsque le candidat s’apprête à répondre. Ils proviennent de sa femme. C’est digne des Sous-doués mais ça a marché. Sauf que l’affaire a été portée en justice. Charles Ingram et son épouse ont été condamnés pour escroquerie en 2003. Ils ont écopé de 18 mois de prison avec sursis et 30 000 livres sterling d’amende. Mal acquis, ne profite jamais comme on peut le voir dans le film Quiz qui retrace ce cas de tricherie devenu emblématique.

Plus malin, un autre candidat de Who Wants To Be a Millionaire, joueur de poker professionnel, a gagné 100 000 dollars avec la version américaine du jeu. Plutôt que de réfléchir aux questions, il s’était contenté d’observer le langage corporel du présentateur qui, manifestement, devait laisser transparaître des signes lorsqu’il citait la réponse à donner. Rien d’illégal dans tout ça, juste une bonne dose de culot. Et d’expérience !

"Intervilles": des années de procédures judiciaires

Toujours aux États-Unis, une équipe participant à la seconde saison de l’émission The Great Food Truck Race, en 2011, se croyait plus maline que les autres. Pour séduire les clients, elle avait passé un accord avec un restaurant non loin du lieu du tournage. Tout qui venait consommer au food truck des mets végétariens (imposés par la production) pouvait ensuite aller dans cet établissement et se voyait offrir les protéines – comprenez la viande – par l’équipe en jeu. Ils ont été exclus de l’émission mais contestent encore aujourd’hui, 10 ans plus tard, avoir triché. Ils disent avoir “contourné la difficulté”.

D’autres scandales s’éternisent depuis bien plus longtemps. C’est le cas de celui d’Intervilles qui est toujours pendant devant la justice à plusieurs égards. En 1997, Le Canard Enchaîné, révélait un cas de tricherie mettant en cause Olivier Chiabodo, alors présentateur du mythique jeu télévisé français. En faisant des signes supposés être discrets, il aurait favorisé l’équipe du Puy-du-Fou lors d’un quiz. La sanction est immédiate : il est licencié par TF1 pour faute grave.

Neuf ans plus tard, il est pourtant réembauché par la chaîne avant d’être à nouveau congédié en 2017. Depuis, Olivier Chiabodo l’affirme: s’il a été réengagé, c’était pour qu’on puisse le tenir à l’œil. On a acheté son silence clame-t-il. Il a déposé plainte devant le tribunal.

Et il va plus loin. Selon ses dires, dans Intervilles, on "trichait sans arrêt". “Ce n’est pas moi qui le dis, c’est mon producteur Gérard Louvin en personne, dans le livre Le jackpot des jeux télé de François Vinot”. Gérard Louvin nie, comme il dément avoir demandé à Olivier Chiabodo de mentir sur ce qui passé en 1997. La justice a été saisie, elle n’a pas encore tranché.