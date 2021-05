Maudit Covid qui s’invite toujours là où il ne faut pas. Les nerfs des fans de l’Eurovision sont mis à rude épreuve. Encore un peu plus aujourd'hui.

Il y a d’abord eu les incertitudes quant à la tenue de l’édition 2021, aux Pays-Bas, dernier lauréat en date avec une victoire qui remonte à 2019. Les points d’interrogation levés, c’est Maureen Louys qui a dû déclarer forfait le jour de la première demi-finale, celle d’Hooverphonic, à savoir mardi. Positive au Covid, celle qui devait accompagner Jean-Louis Lahaye pour commenter le concours pour la RTBF a cédé sa place en dernière minute à Fanny Jandrain.

Aujourd’hui, ce sont d’autres protagonistes qui sont écartés. À commencer par le candidat islandais, Daoi Freyr, dont un musicien a été testé positif. Il ne se produira donc pas en direct dans la seconde demi-finale programmée ce soir. C’est sa prestation enregistrée durant les répétitions qui sera proposée aux téléspectateurs, comme c’est prévu dans ce cas de figure.

Autre absent : Laurence Duncan. Et là, c’est un coup dur pour les organisateurs puisqu’il s’agit du vainqueur 2019. Le communiqué de l’UER fait état de symptômes mineurs mais d’un test positif. Conséquence : il doit observer une quarantaine de 7 jours. Il ne pourra donc pas se produire lors de la finale de samedi comme prévu initialement. “Nous sommes évidemment déçus, d’abord parce que Duncan méritait de chanter en live sur la scène de l’Eurovision après sa victoire en 2019 et le succès mondial de sa chanson ‘Arcade’. Nous ne pourrions pas être plus fiers de son numéro d’ouverture pour la première demi-finale”, indique le document. Celui-ci se veut aussi rassurant : Laurence Duncan avait été testé négatif en début de semaine, ce qui lui a permis de se produire mardi.

Si Laurence Duncan sera privé de micro samedi, il assistera cependant à la finale. "Duncan est très déçu, il attendait ce moment depuis deux ans. Nous sommes heureux qu’il puisse tout de même apparaître lors de la finale de samedi, a fait savoir son entourage. Une forme différente mais laquelle? Le mystère reste entier.