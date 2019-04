Au final, le généreux donateur a donné une somme qui a largement battu le record précédent.

Les enchères commençaient à monter et atteindre la somme de 50.000-55.000 euros alors qu'il ne restait que deux joueurs en lice pour la montée des enchères. Subitement, le premier joueur dit en direct: "Le numéro 1 va demander au numéro 2 de vous dire quelque chose". Le deuxième joueur a alors aussitôt répondu: "Oui, nous sommes en couple dans la vie et comme il veut toujours avoir le dernier mot, je lui laisse la parole."

Le joueur numéro 1 a alors monopolisé la parole: "Le numéro 1 va vous dire que, dans ces conditions, on pourrait évidemment continuer les enchères en misant 100 euros à chaque fois, mais comme nous avons un budget important, on y passerait l'émission. Ce ne serait pas vraiment amical et malin non plus. Alors en échange de tout ce temps épargné, je vais demander à Catherine (l'huissier de justice) de ne pas utiliser son marteau pour l'instant. Je vais vous dire qui nous sommes et pourquoi nous sommes là."

L'auditeur a demandé de pouvoir parler durant 6 ou sept minutes pour faire passer un superbe message (que vous retrouverez en intégralité dans la vidéo ci-dessus) en mettant en évidence tous ceux qui œuvrent pour le Télévie.

Enfin, le donateur, très généreux, a annoncé qu'il allait battre le record pour l'achat d'un disque d'or, faisant une ultime enchère à 371.000 euros. Cette somme faramineuse n'est pas due au hasard: "Nous avons eu envie de vous offrir 1.000 euros par jour écoulé depuis le dernier Télévie. Cela fait exactement 371 jours donc 371.000 euros."

Tous les animateurs et collaborateurs du Télévie étaient en larmes.