À quoi va ressembler la suite pour Maud, la jeune gagnante du

Du haut de ses 16 ans, Maud a remporté la dixième saison du Meilleur Pâtissier, jeudi dernier sur RTL-TVI. Une consécration pour la jeune lycéenne originaire de Sèvres qui devient ainsi la plus jeune candidate de l’histoire du concours à ramener le trophée à la maison. Jour après jour, gâteau après gâteau, elle s’est imposée comme étant l’une des candidates phares de la saison. Les tabliers bleus qu’elle a eu l’occasion de porter en témoignent…

" Quand j’ai appris que j’avais gagné, j’ai d’abord été très émue. Ça fait deux mois que je me battais en espérant la victoire. Ensuite, j’ai ressenti de la joie et de la nostalgie parce que c’était la fin d’une belle aventure ", explique la gagnante qui salue toutefois le talent des autres finalistes, Aya et Alexandre, le Belge de cette saison. "Ils avaient autant de chance de gagner parce qu’ils sont talentueux."