Secrets de chats (que font-ils en notre absence ?)

Le chat est l’animal domestique préféré des Européens. Ils se comptent par dizaines de millions sur le Vieux Continent, dont plus de deux millions rien qu’en Belgique. Soit deux fois plus que le nombre de chiens comptabilisés dans le pays. C’est dire s’il occupe une place importante à nos côtés au quotidien. Pourtant, nos félins domestiques ne sont pas les compagnons les plus présents par leur dynamisme. Vous n’avez probablement jamais effectué le calcul (qu’est-ce qui vous y pousserait ?) mais sachez que le chat dort en moyenne 16 heures sur 24. Autrement dit, il passe les deux tiers de sa vie à se prélasser sur son coussin, sur votre sofa ou votre couette, toujours à l’endroit le plus confortable, soyez-en certain. Car pour son repos, le quadrupède ne transige pas, il exige le meilleur.

Cette propension à dormir qu’affiche ostensiblement le chat, quitte à vous narguer, ne fait pas de lui un fainéant. C’est avant tout un vestige de sa vie d’avant, celle qui lui imposait, en tant que prédateur, de pourvoir lui-même à sa pitance. Or, comme pour tous les prédateurs qui vivent seuls, chasser n’est pas toujours synonyme de succès et donc de ventre plein. Histoire de maximiser ses chances d’être repu, le chat prenait un soin tout particulier à être au meilleur de sa forme quand l’heure de gagner son potentiel repas sonnait.

De nos jours cependant, à l’exception relativement des chats sauvages, nos "tigres de salon" n’ont plus trop à s’inquiéter pour leur faim. Croquettes, boulettes, pâtées et autres friandises tombent dans leur gamelle par magie (merci la main de l’Homme). D’où la question : mais que font-ils quand ils ne dorment pas ? Comment dépensent-ils toutes l’énergie générée par ces innombrables heures passées à dormir. C’est à ça que répond le documentaire proposé par Arte : comment nos chers félidés vivent-ils une fois la porte (ou la fenêtre, la chatière, etc.) du domicile franchie.

Dans la ville allemande de Weimar, capitale des chats qui en compte 10 000 pour 65 000 habitants, certains individus ont été équipés de colliers GPS et de caméras spéciales pour percer le secret. Suivis à la trace - voire mieux ! - les chats équipés vont dévoiler leur vie secrète, celle des grandes aventures qu’ils vivent au quotidien, loin de nos yeux. Cinq jours durant, Lotti, 13 ans, Rudi, 15 ans, Henning, 2 ans, Herni, 7 ans, et les autres vont, sans le savoir, trahir le secret le mieux gardé du règne animal domestique : le monde vu à hauteur de chat et ce qu’ils en font. Que leurs congénères se rassurent, c’est pour la bonne cause et non pour mettre en péril leur liberté si chère.

Après avoir visionné Secrets de chats, vous ne regarderez plus jamais le ou les vôtres de la même façon. Vous verrez en lui ou en eux de véritables aventuriers dignes d’Indiana Jones ou de Lara Croft.