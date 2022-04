William, alias Kody donc, a récemment sombré dans une dépendance mentale, corporelle, et locomotrice du célèbre acteur américain comme le précise le début de la séquence du Grand Cactus qui a été diffusé ce soir sur Tipik. "Will Smith, c’est un art de vivre" balance le William déguisé en Prince de Bel Air, qui trimballe un extraterrestre venu d'Uranus (David Jeanmotte) équipé comme dans Independance Day ou qui essaye d'aveugler un flic avec son "flashouilleur" comme dans Men in Black. "Mais je sais encore faire la part des choses entre l’imaginaire et le réel... C'est une caméra ça? Toi, derrière ta caméra: dans la vie, c'est quoi ton objectif?" Clin d'œil... à l'objectif de la caméra.

La séquence plaisante encore en disant que sa WillSmithophilie est arrivée à un pic, surtout depuis le comportement de la star à la dernière cérémonie des Oscars. Pour preuve: William gifle tout le monde, même les fans de Jérôme de Warzée, sa deuxième idole! Les images parlent d'elles-mêmes. "Top"; "Trop fort", "Excellent", dixit les internautes qui rebaptisent déjà le personnage comme "Le Prince de Bellewaerde" en référence au célèbre parc d'attractions belge.

Plus loin dans l'émission, on entendra aussi l'expression: "Elle m'a fait une Will Smith". Ou encore le clin d'oeil du relookeur David Jeanmotte, dans sa chronique Fashion Police, où il remplace la tête de l'acteur avec celle de Jérôme de Warzée sur une photo où la star hollywoodienne enlace sa femme. "J'ai fait une Jérôme avec Jada Smith (sourires)!"