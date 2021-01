Voilà un talent auquel les coachs de The Voice Belgique ne s’attendaient pas. Ce mardi, lors du deuxième Blind du télécrochet, les téléspectateurs de La Une découvriront la prestation de Lady T Love… première drag queen de l’émission ! Venu accompagné de Sugarlove, sa "maman" drag queen, le talent se présente en début de Blind. " Pour moi, le drag, c’est un mouvement artistique qui permet à beaucoup de personnes de s’exprimer à travers le make-up ou encore la musique. Tout ça de manière exagérée à travers un personnage ", explique le jeune homme de 22 ans qui se cache derrière une perruque et une robe de scène home made digne des plus grandes stars hollywoodiennes. Contacté par nos soins, le talent avoue avoir tenté plus d’une fois de participer à The Voice Belgique. " En fait, j’ai postulé à toutes les saisons. On me disait souvent que ma voix était trop aiguë et qu’elle allait peut-être muer pendant l’émission. Après tant d’années, j’ai enfin eu la chance d’être pris ", explique l’étudiant en chant qui souhaite rester discret sur son identité. " J’ai vraiment envie de faire la distinction entre ma vie d’artiste et ma vie personnelle. C’est pour cela que je ne me présenterai qu’en tant que Lady T dans The Voice."