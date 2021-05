L'actrice de 40 ans ne venait pas pour un téléfilm mais bien pour son nouveau roman intituléUn thriller psychologique qui raconte le harcèlement que vit l'héroïne avec un fan trop insistant. Une histoire basée sur l'expérience personnelle de Laetitia Milot.

"Je n'ai eu qu'un seul fan obsessionnel, un seul. Et c'est lui qui m'a inspiré pour mon roman", explique-t-elle sur le plateau de TPMP. Une histoire qui commence gentiment et qui s'accélère rapidement. "Au début, ça commençait doucement, comme dans mon livre en fait, par une simple histoire d'amour, enfin des simples mots d'amour, mais au fur et à mesure, c'est monté. Monté jusqu'à des menaces de mort", déclare l'écrivaine qui présente son troisième livre.

Elle explique ensuite que l'histoire ne s'arrête pas là. "Après, il est allé très loin, et c'est allé dans un procès. Mais ça a été le seul fan, sinon je vous rassure tout va bien avec le public", conclut-elle avec le sourire.