2001 a définitivement été une année marquante dans l’univers télévisuel. C’est à ce moment-là, que plusieurs émissions cultes ont vu le jour sur TF1. De la Star Academy à Vis ma vie en passant par Attention à la marche ! ou encore Stars à domicile et Le Maillon Faible. La seule rescapée de cet âge d’or de la télévision n’est autre que Koh-Lanta, émission d’aventure qui reste, vingt ans plus tard, l’un des paquebots de la chaîne privée française.

Adaptée du jeu Survivor, lancé en Suède en 1997, Les Aventuriers de Koh-Lanta (nom délaissé au profit de Koh-Lanta à partir de la deuxième saison) a débarqué le 4 août 2001 sur l’antenne de TF1. Si le concept étonne, personne n’aurait pu miser sur un succès qui traverserait les décennies. La chaîne, elle-même, l’avait programmé en début de soirée avant de changer ses plans et de mettre Denis Brogniart à la présentation et de caser le programme en prime-time dès la deuxième saison. Et l’aventure Koh-Lanta ne faisait que démarrer.

Un tour du monde depuis notre salon

Vingt ans après son lancement, l’émission compte 22 saisons classiques et six saisons spéciales dites All Stars. En tout, 377 candidats ont déjà participé à l’émission. TF1 n’a pas manqué de varier les profils et les origines puisque, parmi eux, se sont retrouvés dix Belges, quatre Suisses, un Luxembourgeois et un Monégasque.

Regarder Koh-Lanta, c’est également l’occasion de voyager depuis son canapé. Une opportunité qui a dû faire plaisir à de nombreux téléspectateurs en cette année morose où se rendre à l’étranger était compliqué. Jusqu’ici, quatorze pays ont accueilli les équipes de Koh-Lanta. De la Thaïlande à la Malaisie en passant par le Cambodge, la Nouvelle-Calédonie ou encore l’Indonésie et les Philippines. Ce n’est qu’en 2020, année marquée par le Covid, que les équipes de l’émission ont, enfin, pu poser leurs valises en Polynésie française, pays d’outre-mer où il était jusque-là impossible de tourner à cause du tourisme très important et du manque d’infrastructure hôtelière.

Une émission qui se renouvelle sans cesse

Koh-Lanta, c’est aussi des thèmes différents à chaque saison mais également des épreuves classiques et d’autres, nouvelles, qui surprennent les aventuriers d’année en année. Imaginées par Yann Le Gac (comédien qui incarne également le Père Fouras dans Fort Boyard), celles-ci ont été testées par l’équipe avant d’être soumises aux candidats.

Parmi toutes les épreuves, celle des poteaux est emblématique. Dernière étape avant la finale, celle-ci est considérée, pour de nombreux aventuriers, comme l’objectif premier, l’épreuve à atteindre pour avoir réussi son Koh-Lanta. Pour le moment, le record des poteaux est détenu par Amel, finaliste et gagnante de la deuxième saison qui est restée perchée pendant 5 heures et 16 minutes.

Et, ce n’est pas fini. Début septembre, Koh-Lanta : La Légende fera son arrivée sur TF1 avec de nombreux anciens aventuriers phares de l’émission et une 23e saison classique est également prévue au programme pour l’année prochaine, à la plus grande joie des fidèles du programme.

"2001-2021 : 20 ans d’émissions cultes", samedi à 21h05 sur TF1