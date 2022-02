Comme Koh-Lanta, The Voice, la plus belle voix fait partie des valeurs sûres de TF1, celles qui ramènent de l’audience, même après une voire deux dizaines de saisons à l’antenne. Pour le lancement de sa onzième saison, le télécrochet porté par Amel Bent, Vianney, Florent Pagny, Marc Lavoine et la coach surprise, Nolwenn Leroy, a rassemblé 5,2 millions de téléspectateurs français. Des chiffres qui font du programme le leader incontesté de ce samedi soir. Sur France 3, l’épisode inédit de Police de caractères n’a rassemblé que 3,9 millions de fidèles, tandis que 2,1 millions de personnes seulement riaient avec Laurence Boccolini devant Les comiques préférés des Français sur France 2.

Ce lancement réussi permet de remonter la pente après le démarrage difficile de la saison All Stars qui avait rassemblé 4,6 millions de téléspectateurs, le plus bas score de lancement jamais connu, en septembre dernier. Un coup de chaud pour TF1 qui, en février 2021, avait quand même réussi à réunir 6,3 millions de fidèles en ouverture de la dixième saison du télécrochet. Donc, 1,7 million de personnes en plus.

Est-ce l’arrivée de Nolwenn Leroy sur les fauteuils rouges, les récentes déclarations de Florent Pagny, coach emblématique du télécrochet, sur le cancer qui l’habite depuis peu ou encore le plaisir de retrouver le banc des coachs de la saison 10 qui a incité les téléspectateurs à se réunir en plus grand nombre devant leur petit écran?

Samedi prochain, The Voice, la plus belle voix se retrouvera à nouveau face-à-face avec Police de caractères, diffusé sur France 3, mais également face à un autre concurrent de taille, Laurent Ruquier, qui sera de retour avec un numéro des Enfants de la télé.