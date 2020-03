Les cours sont ouverts à tous les internautes.

Pierre-Yves Duchesne, le coach vocal de Lara Fabian et de The Voice France propose aux internautes de le retrouver tous les samedis à 11 h sur sa page Facebook "pour un cours de chant d’une demi-heure ou des questions réponses autour du chant" . Le Liégeois, directeur de la célébre école de chant parisienne AICOM et prof de chant des plus grands artistes dont Lara Fabian, Amir ou encore Agustin Galiana, se met donc au service des apprentis chanteurs (et autres) pour leur prodiguer ses conseils en cette période de confinement.