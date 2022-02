À l’approche de la Saint-Valentin, Mariés au premier regard repart de plus belle sur RTL-TVI. Ce dimanche, la téléréalité qui consiste, on le rappelle, à faire se rencontrer le jour de leur mariage deux personnes compatibles selon des tests scientifiques, donnera à de nouveaux célibataires la chance de trouver l’âme sœur.

Participante de la saison dernière, Laura ne regrette pas du tout d’avoir fait appel à l’émission pour trouver sa moitié. Et pour cause, la magie a opéré. Cela fait maintenant un an et trois mois que la jeune femme originaire de Perwez a dit "Oui " à Bastien et qu’ils filent le parfait amour. "Six mois après l’émission, on a décidé d’emménager ensemble. Bastien est propriétaire d’un bien immobilier à Charleroi donc je suis partie m’installer chez lui", explique Laura. "J’avoue que j’avais quelques appréhensions parce que je passais de la campagne à la grande ville. Ça m’effrayait. Mais, finalement, je m’y sens bien."