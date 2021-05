Même sourire, même regard pétillant. Habillées sur leur 31, Laura Beyne et sa maman, Christine, ont gentiment accepté de poser ensemble devant l’objectif de La Dernière Heure à l’occasion de la fête des mères. Un moment unique qui a mis en lumière l’énorme complicité qui existe entre les deux femmes. "On est mère et fille mais également des amies et des confidentes", explique l’ancienne Miss Belgique et actuelle speakerine de RTL-TVI qui, habituée de manger presque tous les dimanches avec ses parents, partagera d’office un repas avec sa maman ce 9 mai, jour de la fête des mères. "C’est un dimanche comme un autre finalement. À l’exception du fait que j’essaye d’avoir une attention supplémentaire en apportant un petit quelque chose comme un beau bouquet de fleurs, par exemple, parce que je sais que ma maman adore ça !"