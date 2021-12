La pro du nettoyage met son savoir-faire au service du programme diffusé chaque jeudi sur AB3.

Chiffon, serpillière et gants aux mains, Laura a accepté avec plaisir de participer à une deuxième saison de Cleaners, les experts du ménage diffusée le jeudi sur AB3. Il faut dire que le nettoyage, c’est son dada. Gérante de sa propre société de nettoyage, elle fait preuve d’une telle créativité que les tâches et la saleté ne lui résistent pas. Comme Alexandre, Leslie et Claude, le petit nouveau, elle se met donc au défi de remettre en état, en seulement trois jours, des endroits où les crasses ont élu domicile. Une tâche qui ne lui fait évidemment pas peur…

Lors de cette expérience, Laura a d’ailleurs prêté main-forte à Christophe en Belgique. "Il y avait du travail, dit-elle. Mais parfois il y a plus de bazar à ranger que de nettoyage à faire."

Qu’est ce qui vous a donné envie de réitérer votre expérience dans Cleaners, les experts du ménage ?

"La première saison avait été une chouette expérience au niveau personnel. C’est une émission où on aide les gens en sauvant leur intérieur. C’est un programme qui véhicule donc de belles valeurs et beaucoup de bienveillance. Voilà pourquoi j’ai accepté d’y participer à nouveau."