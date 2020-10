Comme à son habitude, Laura Laune n'y va pas par quatre chemins, celle qui a été révélée dans " La France a un incroyable talent" est connue pour son humour noir. Elle avait d'ailleurs créé la polémique après la diffusion de l'une de ses blagues dans une séquence d'un JT de France 2. ". Et une fois encore, la jeune Belge a fait des ravages ce 24 octobre sur le plateau de la nouvelle émission de divertissement de France 2 présentée par Laurent Ruquier. Dans une chanson aux apparences légères, elle a enchaîné les blagues pour le moins sordides, devant un public mi-amusé, mi-choqué.

"On peut critiquer la Shoah, dire que c’est mal on a le droit, mais on ne m’ôtera pas de l’idée qu’à cette époque au moins les trains roulaient. Et les cathos j’ai une idée, allez tous vous faire enculer, et les migrants c’est comme les Aspégics, dans l’eau ça disparaît c’est magique. Pourquoi les Noirs conduisent des taxis ? Pour que les Blancs soient en retard aussi. Et les Chinois bouffez-vous entre vous, comme ça, ça fera d’une pierre deux coups. Les musulmans c’est comme le réseau, quelquefois ça saute dans le métro. Quand ils se bourrent la gueule, les nains sont-ils à moitié-vide ou à moitié-plein ? Mais je ne dirai rien sur Mimie Mathy, car je trouve que ça serait petit", a-t-elle notamment chanté.

Des propos qui ont quelque peu gêné les invités présents sur le plateau et Laurent Ruquier qui n'a pas su comment réagir. Son apparition dans l'émission a également secoué la toile, sur Twitter de nombreux internautes se sont indignés. "Laura Laune c'est une catastrophe... Enchaîner des trucs violents/insultes c'est pas forcément drôle", "Je l'ai jamais trouvée drôle. Mais là on touche le fond", peut-on notamment lire sur le réseau social.