"Je joue plusieurs rôles", confie l’humoriste Laurence Bibot au sujet de ses prestations dans la websérie Les Anonymes. " Un coup je suis en dame nature et une autre fois en Jésus. On a donc tout de suite une idée du ton et du degré. En dame nature, je n’ai rien à dire quasiment car je meurs très vite, à l’image du climat (sourire) !"

(...)