Le mot de passe d’une rentrée réussie, Laurence Boccolini l’a trouvé. À la plus grande surprise de tous, l’animatrice estampillée TF1 depuis des années quitte l’écurie de Bouygues pour rejoindre les matins du service public, et plus particulièrement France 2. Un retour aux sources puisque c’est sur cette même chaîne qu’elle faisait ses débuts à la télévision. C’était dans Que le meilleur gagne, il y a 25 ans…

Connue pour avoir incarné Le Maillon Faible, Money Drop ou encore, dernièrement, Le Grand Concours des animateurs sur TF1, Laurence Boccolini reste dans ce qu’elle sait faire de mieux : le jeu télévisé. Un domaine aujourd’hui moins exploité par TF1, ce qui explique le départ de cette dernière. Ce que lui confie France 2 valait toutefois le détour puisqu’il s’agit de Mot de passe, un jeu bien connu du public pour avoir été diffusé pendant sept ans et incarné par Patrick Sabatier. Son principe est simple : tenter de découvrir le fameux mot de passe grâce à plusieurs indices.

En y arrivant, Laurence Boccolini dépoussière un peu le programme qui se tiendra désormais dans un tout nouveau décor entièrement virtuel. A l’image de N’oubliez pas les paroles ou de Tout le monde veut prendre sa place, les candidats gagnants pourront revenir plusieurs émissions de suite jusqu’au moment où ils se feront battre par un nouvel adversaire.

Une invitée belge

Le retour du jeu télé aura une petite saveur belge grâce à Cécile Djunga qui y participera en tant qu’invitée, nous apprend le magazine Télépro. L’ex-présentatrice météo de la RTBF sera à l’antenne durant une quinzaine de jours. "Mais ce n’est qu’un début", précise-t-elle sans donner davantage d’informations.